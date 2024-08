Serie A 2024/25, le quote scudetto: Inter ancora in pole position, chi c’è dietro

Torino, 1 agosto 2024 - A circa due settimane dal via, con il calciomercato ancora in piena fase di svolgimento, inizia a delinearsi la griglia di partenza per la corsa al titolo nella Serie A 2024/2025. Favori del pronostico quasi d’obbligo per l’Inter, fresca di seconda stella e rimasta sostanzialmente invariata nella maggior parte dei suoi interpreti, fatta eccezione per alcuni innesti come Taremi e Zieliński. Cambio di look più marcato invece, in primis in panchina, per le principali concorrenti. Su tutte la Juventus, passata sotto la guida dell’ex-nerazzurro Thiago Motta, il Napoli, con Antonio Conte, e il Milan, affidato a Paulo Fonseca.Tra certezze e possibili sorprese, secondo i bookmakers il nome della squadra vincitrice uscirà proprio da questo quartetto.