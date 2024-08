Listone fantacalcio, chi sale e chi scende per l’asta: tra nuovi, sorprese e non solo

Tra i nuovi, da segnalare Tete Morente del Lecce come centrocampista, così è un buon low cost da ultimi slot mentre da attaccante sarebbe stato meno interessante. Una buona conferma è Oristanio, da attaccante sarebbe stato penalizzato. Ottima scommessa come centrocampista. Ma arriviamo a quelli che arrivano dalla Serie B e sono novità nel listone. Probabilmente il grande bug di listone di quest’anno - listato un po’ a sorpresa come centrocampista - sarà Dennis Man del Parma, che arriva da 11 gol e 6 assist in Serie B e quindi si candida come “nuovo Gudmundsson” per l’asta. Interessante anche Da Cunha del Como, pure lui centrocampista e pure lui offensivo. E poi le tante conferme nel listone, come Pulisic, Orsolini e Politano che saranno ancora centrocampisti. Ma non sono novità, solo conferme.