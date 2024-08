Nuova esperienza in vista per Ricardo Rodriguez, accostato anche all’Inter in questa finestra di mercato: andrà al Betis

Alessandro Cosattini Redattore 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 10:34)

Nuova esperienza in vista per Ricardo Rodriguez, accostato anche all’Inter in questa finestra di mercato. Dopo la scadenza del contratto col Torino, l’esperto difensore svizzero ha raggiunto un accordo con il Betis, fa sapere Fabrizio Romano.