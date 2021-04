Lega Serie A, assemblea il 5 maggio: si parlerà di Superlega e diritti tv

La Lega Serie A ha convocato un'assemblea in videoconferenza per mercoledì 5 maggio: si parlerà della Superlega e dei diritti tv

"Progetto Superlega: analisi degli eventi e delle conseguenze". È questo uno dei punti all'ordine del giorno della prossima assemblea della Lega Serie A, che si svolgerà mercoledì 5 Maggio 2021 in videoconferenza. Dopo la lettera di 11 club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) che nei giorni scorsi hanno chiesto la convocazione di una riunone dei club per analizzare "i gravi atti posti in essere da Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze" in chiave Superlega, il tema sarà quindi discusso nella prossima riunione.