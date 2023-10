Serie A, Atalanta-Genoa 2-0: Gasp torna a vincere in casa e si avvicina al Napoli

L'Atalanta torna a vincere in casa dopo quasi un mese. I bergamaschi hanno sconfitto questo pomeriggio il Genoa in casa per 2-0, grazie alle reti nella ripresa di Lookmani al 68' ed Ederson in pieno recupero. I nerazzurri sono ora a un punto da Napoli, Fiorentina e Juventus, con queste ultime due però pronte a scendere in campo e a recuperare la gara in meno che attualmente hanno. Cade ancora invece il Genoa, dopo la delusione di quindici giorni fa contro il Milan nella gara persa e viziata dal tocco di mano di Pulisic.