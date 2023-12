Ferguson manda in delirio il Dall'Ara: rossoblu in piena zona Champions. Botta e risposta nel finale tra granata e friulani

Due le gare del sabato giocate alle 15. Il Bologna non si ferma più: sesta vittoria casalinga consecutiva e quarto posto in classifica per i ragazzi di Thiago Motta, che battono 1-0 l'Atalanta. Decisivo il colpo di testa nel finale di Ferguson.