"A pochi giorni dal via, la serie A è un gigantesco cantiere aperto. Nessuno però ne fa un dramma perché è cambiata la percezione del campionato come appuntamento a cui arrivare tirati a lucido dal giorno uno: fino alla prima pausa per le Nazionali di settembre si gestisce, poi si comincia sul serio. Inoltre i calciatori, ormai abituati ad una “stagione perenne”, non tornano più completamente fuori forma dalle vacanze. Basti pensare a Lautaro Martinez, per dirne uno: è tra gli ultimi arrivati in ritiro perché è tra quelli che ha giocato di più ma sarà titolare nell’esordio dell’Inter campione d’Italia contro il Genoa (sabato) che naturalmente è avvantaggiata, essendo l’unica oltre all’Atalanta a non aver cambiato guida tecnica".