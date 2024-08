A pochi giorni dall'esordio in campionato, dall'infermeria arrivano buone notizie per Simone Inzaghi

A pochi giorni dall'esordio in campionato, dall'infermeria arrivano buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi. Per oggi è previsto il rientro nel gruppo squadra di Taremi , Calhanoglu e di Arnautovic . "I tre, dopo i rispettivi acciacchi fisici, si alleneranno ad Appiano Gentile assieme ai compagni, puntando a giocare più di qualche minuto, soprattutto nel caso del turco, sabato al Ferraris con il Genoa" sottolinea il Corriere dello Sport .

"Non mancherà neanche Bastoni. Il difensore aveva subito un affaticamento muscolare nel pre amichevole di Londra con il Chelsea e, per questo motivo, non vi aveva preso parte; per lui, però, è già tutto risolto. Ieri seduta in gruppo, oggi lo stesso, sabato probabilmente titolare alla sinistra di Acerbi e di Bisseck".