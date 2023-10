Serie A, Casini: “Stadi priorità del calcio italiano, vanno rinnovati e adeguati”

"L'altro punto su cui investire - secondo Casini - è il collegamento tra scuola e sport. E' una questione non solo di infrastrutture ma anche culturale". Infine, il calcio scommesse: "Lo abbiamo vissuto con sgomento perché è un fenomeno antico che continua purtroppo a manifestarsi. E' fondamentale accompagnare la formazione, non solo sportiva, anche con una formazione personale e culturale. Ci vuole l'impegno di tutti nel supportare questi campioni da ogni punto di vista compreso quello psicologico. Oggi con la tecnologia è diventato tutto facile, anche sbagliare. Per questo è fondamentale che anche la scuola aiuti a capire come va usata".