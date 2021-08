Sole 24 Ore – Serie A, club in pressing per la riapertura totale degli stadi

Per ora il compromesso è di una capienza massima consentita del 50 per cento

La stagione 2021/22 debutta oggi alle 18,30 con l’Inter campione d'Italia che affronta il Genoa a San Siro. Sarà una giornata emozionante perché allo stadio si rivedranno i tifosi. Come sottolinea il Sole 24 Ore, per ora il compromesso è di una capienza massima consentita del 50 per cento. "Le società si augurano che si possa salire al 100 per cento, sempre facendo leva sul green pass, già a settembre dopo la prima pausa per le nazionali. Tutto dipenderà ovviamente dal completamento del piano vaccinale e dall’andamento della curva epidemiologica".