Lautaro: “Abbiamo vinto, ora percorso nuovo. Inter, tutti devono restare uniti per…”

Il messaggio dell'attaccante che carica l'ambiente nerazzurro in vista del debutto in campionato

Oggi la nuova Inter di Simone Inzaghi debutta in campionato contro il Genoa. Per il club e i suoi tifosi è stata fin qui un'estate non semplice dopo gli addii dolorosi di Hakimi e Lukaku. Con un post su Instagram, Lautaro Martinez, prossimo a rinnovare il suo contratto con l'Inter, ha voluto caricare l'ambiente nerazzurro.