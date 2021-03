EDICOLA CDS – Telerivoluzione: Serie A a Dazn ma partono i ricorsi. Lazio salva

La prima pagina del Corriere dello Sport dà risalto all'assegnazione dei diritti TV e al caso tamponi Lazio

"Telerivoluzione". È questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 27 marzo 2021. "Con 16 voti su 20 la Lega cambia canale. Ma partono i ricorsi. Dal 2004 era su Sky: per i prossimi 3 anni la Serie A va su Dazn. Investimento da 840 mln a stagione. Sette gare in esclusiva e tre condivise con un'altra emittente", si legge.