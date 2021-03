Inter, rivoluzione in difesa a giugno? Tre possibili addii e due nomi caldi in entrata

In vista della prossima stagione, l'Inter potrebbe cambiare faccia soprattutto in difesa: ecco i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio

In casa Inter, è probabile che in estate si assista ad una rivoluzione in difesa. Ranocchia è in scadenza di contratto mentre saranno fatte alcune valutazioni specifiche su Kolarov e Young, non centrali nel progetto di Conte e con un futuro tutt'altro che al sicuro in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Marotta e Ausilio stanno già valutando diverse opzioni, soprattutto tra i parametri zero: il primo nome sulla lista è Nikola Maksimovic, in uscita dal Napoli in quanto non tra le preferenze di Gattuso, che finora ha puntato su Koulibaly e Manolas. "Forte fisicamente e duttile dal punto di vista tattico, sapendo muoversi sia una linea difensiva a 3 sia in una a 4. Guadagna "appena" 1,2 milioni di euro a stagione e ne chiedeva il doppio a De Laurentiis per prolungare", scrive il portale che aggiunge anche il nome di un altro potenziale affare per l'Inter. L'alternativa si chiama Aissa Mandi, in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. Il club andaluso sta cercando di trovare un'intesa con l'entourage per rinnovare il contratto ma Marotta e Ausilio stanno lavorando dietro le quinte.