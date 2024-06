Serie A, ecco il nuovo pallone: le immagini di Orbita 2024/25

PUMA, per realizzare il nuovo pallone da gioco per le competizioni di Lega Serie A, si è ispirata all’intensità emotiva che ogni tifoso di calcio vive quando la sua squadra del cuore è in campo.

In questa prima versione su base bianca, il PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche che richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90 con elementi geometrici dai colori vibranti e contrastanti, che spiccano sui 12 grandi pannelli a forma di stella con un numero ridotto di cuciture per consentire una migliore connessione con il pallone.

L'Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.