Serie A, Empoli-Bologna 0-1 risultato finale: la decide Fabbian in extremis

Altro gol del giovane centrocampista di proprietà dell'Inter stavolta da subentrante per i tre punti degli emiliani

Torna alla vittoria il Bologna di Thiago Motta dopo la sconfitta contro l'Inter dell'ultimo turno di campionato. Gli emiliani hanno battuto l'Empoli in trasferta, nell'anticipo del venerdì sera di questo weekend, grazie a un'altra rete del giovane Giovanni Fabbian, arrivato dai nerazzurri questa estate. Tre punti importanti, che servono a puntellare la classifica del Bologna e regalano un'ulteriore conferma delle qualità del ragazzo, su cui l'Inter continua a mantenere il controllo.

Calafiori si è messo in proprio al 94' e ha sparato verso Caprile, trovando la respinta non impeccabile del portiere toscano. Abile a quel punto Fabbian a fiondarsi sul pallone, appoggiandolo in rete. Il Bologna continua a volare anche grazie al giovane di proprietà dell'Inter.