L'aggiornamento dalla gara in programma alle 15 in questo turno di Serie A che verrà recuperato dall'Inter a fine febbraio

Buona la prima per Davide Nicola sulla panchina dell'Empoli. I toscani hanno ottenuto una vittoria importante per classifica e proporizione in casa contro il Monza, che dopo la cinquina contro l'Inter oggi ha incassato un netto 3-0 alla Computer Gross Arena. Nicola ha schierato subito dal primo minuto Cerri, ma il protagonista della partita è stato un altro.