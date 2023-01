Serie A, Empoli-Sampdoria 1-0 risultato: episodio clamoroso nel finale

Archiviato in questi minuti il diciottesimo turno del girone d'andata di Serie A. Emozioni fino all'ultimo secondo in Empoli-Sampdoria, con gli ospiti che, dopo l'1-0 firmato da Ebuehi, credevano di aver acciuffato l'1-1 al sesto minuto di recupero con Colley, al termine di un'azione confusa. L'arbitro però ha annullato tutto, dopo un on-field review, per fallo di mano di Gabbiadini a metà azione. Proteste dalla sponda blucerchiata, che chiedeva a sua volta un penalty nello stesso episodio proprio sull'attaccante. Così non è stato e il direttore di gara, dopo pochi secondi, ha decretato il triplice fischio. Imbufalito Dejan Stankovic, che ha urlato all'arbitro "ci giochiamo la vita". Da segnalare anche l'ammonizione di Marin, che salterà il match con l'Inter del prossimo turno per squalifica.