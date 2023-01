Empoli, un ammonito contro la Sampdoria: salterà il match con l’Inter

Le attenzioni dell' Inter sono tutte sulla Supercoppa italiana da giocare a Riyad mercoledì sera contro il Milan. Un derby di fuoco , ancora più rovente per il trofeo in palio che può dare un sapore diverso alla stagione di entrambe le formazioni. Da giovedì, si tornerà a pensare al campionato: non c'è più terreno da perdere rispetto alla vetta occupata dal Napoli.

Inter-Empoli perde un protagonista

I nerazzurri torneranno in campo lunedì prossimo, 23 gennaio, in Inter-Empoli nel posticipo del monday night del prossimo turno. La squadra di Paolo Zanetti arriverà però al Meazza senza uno dei suoi perni principali: Răzvan Gabriel Marin, autore anche dell'assist per Ebuehi per il gol che sta decidendo il match con la Sampdoria, non farà parte della spedizione per il giallo rimediato nel secondo tempo. Già diffidato, verrà fermato per un turno dal giudice sportivo e salterà la prossima di campionato contro i nerazzurri di Inzaghi.