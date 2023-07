L'assemblea di Lega ha deciso infatti di non accettare le offerte arrivate dai broadcaster e ha quindi esteso le trattative private

Fumata nera per i diritti tv della Serie A. L'assemblea di Lega ha deciso infatti di non accettare le offerte arrivate dai broadcaster e ha quindi esteso le trattative private. La nuova assemblea dei club è stata fissata per il prossimo 14 luglio. Lo riferisce l'ANSA.