Repubblica e il piano B per il 2020-2021: “Due gironi da 10 per la Serie A. E i playoff…”

Come sarà la Serie A 2020-2021? In attesa di capire se e in che modalità terminerà l’attuale campionato, pronto a ripartire il 20 giugno, ci si interroga sul prossimo. L’edizione odierna di Repubblica traccia un primo piano B, qualora questa stagione andasse per le lunghe o venisse interrotta:

“«Il prossimo campionato può partire il 12 settembre, ma anche un po’ più tardi. In caso di impedimento oggettivo l’articolo 218 del Decreto Rilancio consente alla Figc deroghe all’ordinamento sportivo per riorganizzare la stagione ». Le parole del presidente federale sembrano aprire la strada al piano B per il 2020-21, se si dovesse cominciare in ottobre: regular season con 2 gironi da 10 squadre e 18 partite per ciascuna, poi playoff e playout“.