Serie A, Giudice Sportivo: altri 9 squalificati in vista dell’ultima giornata

Le decisione del Giudice Sportivo di Serie A dopo il trentasettesimo turno: nove fermati in vista dell'ultima giornata di campionato

Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite valide per la penultima giornata del massimo campionato di calcio, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Dragowski (Fiorentina) e Golemic (Crotone). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Barak (Verona), Dijks e Soriano (Bologna), Kurtic (Parma), Magallan (Crotone), Pezzella (Fiorentina), Thorsby (Sampdoria).