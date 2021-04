Serie A, Giudice Sportivo: Inter, squalifica per Brozovic e Bastoni. Ranocchia e Gagliardini…

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il ventinovesimo turno di Serie A con le squalifiche in casa Inter per un turno per Brozovic e Bastoni

Alessandro De Felice

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo il 29esimo turno di Serie A.

Un turno di stop per i calciatori dell'Inter Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, entrambi diffidati e ammoniti contro il Bologna. I due salteranno la gara contro il Sassuolo. Squalificati anche Pedro Pereira (Crotone) e Cristante (Roma).

Nella sfida del 'Dall'Ara' ammoniti anche Gagliardini e Ranocchia: per i due nerazzurri si tratta della seconda sanzione.