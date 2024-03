Serie A, i calciatori chiedono più riposo: chiare le risposte all’ultima ricerca

Alla Roma di Mourinho, ad esempio, è successo in più circostanze durante la fase a gironi delle coppe di giocare una partita di giovedì alle 21 e una la domenica alle 18, sopportando nel frattempo le fatiche di lunghi viaggi in giro per il continente. Al tempo stesso, alla domanda “di quanto tempo hai bisogno per recuperare la piena competitività?” l’1% dei protagonisti ha risposto “1 giorno”, il 21% “2 giorni” e il 55% “3 giorni” (fetta più ampia) con un consistente 15% che invece ritiene ne siano necessari 4.

Il problema del recupero diventa emergenza in periodi di sovraccarico: dopo tre partite in 7 giorni (esempio domenica-mercoledì-domenica), più di un calciatore su quattro dichiara che in questi casi riesce viceversa a ristabilirsi completamente soltanto dopo cinque giorni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.