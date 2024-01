Serie A, i risultati finali delle gare delle 15: Napoli di rimonta, pari a Genova

Terminati da poco i primi due match del sabato e del turno di Serie A. Al Maradona il Napoli di Walter Mazzarri torna alla vittoria dopo un pareggio e due sconfitte: gli azzurri hanno vinto in rimonta 2-1 contro la Salernitana nel derby campano di ritorno. Granata in vantaggio con l'ex interista Candreva, autore di un gol clamoroso nel primo tempo, che però finisce in parità con un rigore procurato da Simeone e realizzato da Politano.

Ripresa in bilico fino alla zampata di Rrahmani, che arriva nel bel mezzo dei 7 minuti di recupero finali.Nell'altra gara delle 15, invece, Genoa e Torino non sono andate oltre lo 0-0, dividendosi la posta in palio. Occasioni per Vasquez e Sanabria, che però non sono riusciti a portare dalla loro parte la sfida.