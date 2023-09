Turno infrasettimanale positivo anche per i campioni d’Italia in carica del Napoli, tornati al successo dopo tre turni: il bis degli azzurri di Garcia si gioca a 7.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.