Serie A, c’è Inter-Juve: per i bookie favoriti i nerazzurri, le quote. Dzeko…

Le quote della super sfida della ventisettesima giornata in programma a San Siro domenica sera alle ore 20:45

Sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus a chiudere il programma della 27^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo il passaggio del turno nelle coppe europee e cercano una vittoria per concludere al meglio prima della pausa per le nazionali. Per i quotisti di William Hill favoriti i nerazzurri, a 2 contro il 3,90 del bis dei bianconeri, vincenti all’andata.