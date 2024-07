Serie A, l’Inter prenota lo scudetto: in quota il bis, inseguono Juve e Napoli

Fine luglio, tempo di prime amichevoli, di calciomercato in fermento e rose ancora da definire per la prossima Serie A. Fari puntati sull'Inter di Simone Inzaghi a caccia del bis scudetto e che, in amichevole contro il Lugano, ha già messo in mostra il neoacquisto Taremi, autore di una doppietta decisiva nel 3-2 finale. I nerazzurri sono in pole sulla lavagna antepost: il ventunesimo tricolore si gioca a 1,65 su Planetwin365 e a 1,75 su Sisal. La rivale più accreditata, in quota, è la nuova Juventus di Thiago Motta con gli innesti di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Di Gregorio e Cabal. Il trionfo bianconero – che manca dal 2020 di Sarri – è offerto a 5.