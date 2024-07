La stagione di Robin Gosens in Germania, la prima in Bundesliga, non è andata secondo le aspettative: l'ex esterno sinistro di Atalanta e Inter, che aveva spinto fortemente per poter giocare finalmente in patria, ha faticato a brillare con la maglia dell'Union Berlino, e per rilanciarsi potrebbe scegliere di tornare in Serie A, nel campionato che lo ha consacrato. Il suo nome, secondo Tuttosport, è finito sulla lista del Torino: "Fra coloro i quali sperano di vestire la maglia granata spicca sicuramente Robin Gosens, che per motivazioni di carattere personale farà di tutto per tornare in Italia.