Serie A, vincono Juventus, Atalanta e Torino. Pareggio show tra Salernitana e Fiorentina

Tantissimi gol nelle prime 4 partite della trentaduesima giornata di Serie A. Torna a vincere la Juventus, che batte 2-1 il Lecce e ritrova Vlahovic. Conquista i 3 punti anche l'Atalanta, che si impone non senza fatica contro lo Spezia e sale momentaneamente al quarto posto in classifica: 3-2 il risultato finale, con il centesimo gol nel campionato italiano in carriera di Muriel. Successo anche per il Torino, che espugna il campo di una Sampdoria sempre più ultima. Pari spettacolo tra Salernitana e Fiorentina: nel 3-3 dell'Arechi spicca la tripletta di Boulaye Dia.