Serie A, Lautaro sfida Immobile per il trono di bomber: le quote dei bookmakers

Il pensiero dei bookmakers con le quote sul possibile vincitore della classifica marcatori della Serie A 2021/2022

Il trono dei bomber, in Serie A, è rimasto vacante. Sua Maestà Cristiano Ronaldo, vincitore lo scorso anno, è tornato a casa, al Manchester United, per riannodare una storia interrotta 12 stagioni fa. Senza il Re a difendere il titolo, sono in tanti a candidarsi per il ruolo di attaccante più prolifico della stagione. In attesa di vedere l’impatto dei nuovi arrivati, Giroud e Abraham su tutti, i numeri sono tutti dalla parte di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio, una media di oltre 24 gol a campionato nei cinque anni in biancoceleste, punta senza mezzi termini alla quarta corona dei bomber.