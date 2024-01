Serie A, Lazio-Napoli 0-0 risultato finale: annullata una perla di Castellanos

Poche emozioni e nessun gol in Lazio-Napoli, match delle 18 di questa domenica di Serie A. All'Olimpico le due squadre battute dall'Inter in quel di Riad si sono affrontate nel tentativo di rialzarsi, ma costrette a fare i conti con assenze pesanti e difficoltà varie. Ne è uscita una gara non entusiasmante, in cui la prudenza, soprattutto della squadra di Mazzarri, è stato un fattore.

Castellanos era riuscito a rompere gli equilibri con un gol meraviglioso in rovesciata, ma annullato dall'arbitro Orsato per fuorigioco confermato dal VAR. In campo per 85' Piotr Zielinski, del quale anche il direttore sportivo Meluso ha parlato prima della gara: per lui l'Inter a fine stagione è ormai più che una semplice ipotesi.