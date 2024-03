Serie A, Lecce-Hellas Verona 0-1 risultato finale: la decide Folorunsho

La squadra di Baroni ottiene tre punti importantissimi in trasferta in chiave salvezza grazie allo scontro diretto di oggi

Vittoria importantissima per il Verona nello scontro diretto in chiave salvezza che ha aperto la domenica di Serie A. La squadra di Baroni si è imposta per 1-0 in trasferta contro il Lecce, con un altro gol mica male di Folorunsho al 17', abile a spedire in rete la palla da fuori area anche grazie ad una deviazione di Baschirotto.