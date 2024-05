Terzo risultato utile consecutivo per i friulani, che vincono al Via Del Mare e lasciano la terz'ultima posizione

Successo importantissimo in ottica salvezza per l'Udinese, che vince sul campo del Lecce e lascia la terz'ultima posizione in classifica. 0-2 il risultato finale, con reti di Lucca nel primo tempo e di Samardzic nella ripresa: primo successo sulla panchina friulana per Fabio Cannavaro, con i bianconeri che agganciano il Cagliari a quota 33 punti.