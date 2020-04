Serie A, ecco la domanda che si pongono i medici. Sulla riapertura degli stadi al pubblico…

La Serie A è pronta a ripartire. La condizione di ogni discussione quando la Federcalcio riunirà il tavolo di lavoro con tutte le componenti, sarà una sola: la salute prima di tutto. Per cominciare, sottolinea la Gazzetta dello Sport, c’è una domanda che si pongono i medici: “quanto può impiegare un atleta positivo al virus non per «negativizzarsi», ma per tornare al 100 per cento abile e arruolabile per l’attività sportiva? Logico immaginare un percorso fatto di screening e monitoraggi. Che potrebbe essere esteso a tutti“, si legge sulla Rosea.

“D’altronde è chiara una cosa: se un solo calciatore dovesse risultare positivo in corsa, tutti i progetti di ripartenza finirebbero nel cestino. Diverso il discorso che riguarda la preparazione atletica. Cinque settimane possono essere un tempo sufficientemente congruo nonostante una lunga inattività di due mesi abbondanti. Il tutto senza dimenticare che la stagione dovrà partire e terminare in un solo modo: a porte chiuse, sbarrate. La riapertura degli stadi al pubblico è in questo momento un orizzonte lontano, lontanissimo“.

(Gazzetta dello Sport)