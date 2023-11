Serie A, Milan beffato a Lecce: 2-2 il risultato finale e poteva andare peggio

Pareggio pirotecnico al Via del Mare tra Lecce e Milan. 2-2 il risultato del match, dopo il doppio vantaggio ospite prima dell'intervallo e la rimonta della squadra di casa, che esce dal campo con grande rammarico per le occasioni avute e per un gol annullato a pochi secondi del triplice fischio. Torna a inciampare la squadra di Pioli dopo la vittoria in Champions League con il PSG.

Al 9' si ferma Leao per un problema muscolare, ma il Milan sembra non risentirne. Ci pensa Giroud a sbloccare la gara al 28', appena 7' prima del raddoppio di Reijnders, alla sua prima rete in Serie A. Il Lecce ha però il merito di non uscire dalla gara e, continuando a crederci, lavora ai fianchi la squadra di Pioli. Nella ripresa decisivi i cambi di D'Aversa: in gol Sansone al 66', sugli sviluppi di un corner, e Banda al 70'. Al 92' espulso anche Giroud per proteste, prima del sigillo spettacolare di Piccoli, annullato poi dall'arbitro Abisso dopo OFR per un pestone dell'attaccante su Thiaw a inizio azione.