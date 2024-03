Serie A, Milan-Empoli 1-0 risultato finale: i rossoneri la spuntano col brivido

Nella ripresa i rossoneri hanno cercato il raddoppio, senza trovarlo, così come gli ospiti hanno inseguito il pareggio. Brividi nel finale, soprattutto per un palo colpito da Mattia Destro in mischia, poi fermato per fuorigioco dall'arbitro Sacchi. Al triplice fischio esulta la squadra di Stefano Pioli, che ora attende novità da Torino.