Serie A, il Monza degli ex sulla strada dell’Inter: per i bookie nerazzurri favoriti, le quote

Il Monza di Raffaele Palladino, ispirato anche dall’argentino Velentin Carboni, classe 2005, di proprietà dell’Inter ma in prestito ai brianzoli, è undicesimo in classifica con venticinque punti all’attivo anche grazie alla recente vittoria di sabato scorso a Frosinone. Non ha mai vinto in casa contro i nerazzurri ed hanno sempre subito almeno un gol in ogni confronto.

Formazione quasi fatta per i biancorossi con in campo tanti ex, a cominciare dall’intera difesa con Gagliardini centrale, D’Ambrosio a coprire sulla destra e Caldirola sul versante opposto. In attacco probabilmente Mota Carvalho potrà essere il riferimento avanzato della squadra con Colpani e Valentin Carboni di supporto. Probabile staffetta tra Pedro Pereira preferito questa volta a Kyriakopoulos che sarà affiancato da Pessina, Bondo e Ciurria.

Solo scelte tecniche per Inzaghi che non potrà disporre solo dell’infortunato Cuadrado. Difficilmente proporrà dal primo minuto il nuovo acquisto di casa Inter, il centrocampista canadese Tajon Buchanan, ma sicuramente ci sarà Sommer tra i pali, con Acerbi al centro della difesa con Pavard a destra e Bastoni a sinistra. Confermatissimo il tandem d’attacco Thuram – Lautaro Martinez che potrà contare sul supporto di Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco a spaziare sulle corsie esterne.

Inter favorita sulla lavagna di BetFlag che propone il 2 nerazzurro a 1,50, particolarmente distante dall’1 del Monza a 6,25 e con l’X che moltiplica per 4,30. E’ sempre Lautaro Martinez il leader della speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della partita a quota 4,20 con a seguire Thuram a 6,00, Arnautovic a 6,75, Calhanoglu a 7,25, Sanchez e Sarr a 7,50, Mkhitaryan e Klassen a 9,00, Akinsamiro a 9,50, Frattesi a 9,75 e poi a seguire gli altri.

