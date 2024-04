Gli ormai ex Campioni d'Italia vanno in vantaggio due volte ma si fanno recuperare puntualmente dalla squadra di Di Francesco

Inciampa ancora il Napoli di Calzona. Gli azzurri, che speravano di salire in extremis sul treno Champions, non sono andati oltre il 2-2 interno contro un Frosinone ormai quasi condannato alla retrocessione. Questo nonostante un guizzo iniziale di Meret, abile a parare un calcio di rigore a Soulé sullo 0-0, prima del vantaggio della squadra di casa segnato da Politano.

Un pasticcio dello stesso portiere azzurro ha portato al gol del pareggio, siglato da Cheddira. Napoli di nuovo in vantaggio nella ripresa, con Osimhen bravo a spedire la palla in rete da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Difesa colabrodo quella di Calzona, che becca anche il secondo gol di Cheddira, calciatore tra l'altro di proprietà azzurra, lasciato libero di saltare in piena area su cross di Soulé dalla destra. Finale tutto sommato tranquillo e nessun particolare pericolo per i ciociari, che almeno portano a casa la soddisfazione di aver fermato gli ormai ex campioni d'Italia.