Le due squadre al Maradona si dividono la posta in palio: ora per gli azzurri la Champions League e poi la trasferta in casa dell'Inter

Non trova continuità il Napoli di Calzona dopo la vittoria di settimana scorsa contro la Juventus. Gli azzurri, a una settimana dalla gara del Meazza con l'Inter, inciampano nuovamente tra le mura amiche. Contro il Torino di Juric, infatti, termina 1-1 l'anticipo del venerdì di questo turno di Serie A. Al gol di Kvaratskhelia, abile a concretizzare uno scambio veloce con Mario Rui, ha risposto Sanabria nel giro di pochi minuti, addirittura in rovesciata.

Finale arrembante per il Napoli, incapace però di rompere nuovamente gli equilibri e trafiggere Milinkovic-Savic. Domenica prossima gli azzurri saranno di scena al Meazza e potrebbe essere l'ultima disperata chiamata per restare aggrappati al treno Champions League, in attesa di capire come risponderanno le altre domani.