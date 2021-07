Serie A, il nuovo format non piace a molti club: ecco i motivi dello scetticismo

Le ipotesi messe sul tavolo nell'ultima assemblea non hanno trovato grosso consenso tra i club

Spiega la Gazzetta dello Sport: "In questo caso si passerebbe dalle attuali 380 gare a 308, 72 gare in meno pari al 19% del totale. La situazione migliorerebbe, ma di pochissimo, con i playoff, che aggiungerebbero tre gare da alta classifica. In entrambi le situazioni il crollo del numero dei match è tale da rendere evidenti le perdite di ricavi sia sul fronte sponsor, sia su quello della biglietteria, ma con una settantina di sfide in meno sarebbero decisamente importanti anche quelle per i diritti televisivi. Il calcio sta già vivendo un momento di crisi profonda, resa ancora più grave dalla pandemia, la maggioranza dei presidenti di fronte a questi scenari ha più di una perplessità sul nuovo format. Il timore è piuttosto quello di aggiungere ulteriori difficoltà, per questo c’è una larga contrarietà. In ogni caso la decisione sarà molto ben ponderata e difficilmente arriverà prima dell’estate".