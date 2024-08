In caso di striscioni razzisti o discriminatori, esposti durante le partite di calcio del prossimo campionato, il prefetto di Roma è pronto anche ad interrompere le mach.

È quanto annunciato il prefetto di Roma Lamberto Giannini in un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del Comune di Roma Capitale e dei rappresentanti di Roma e Lazio in visto dell'avvio della stagione calcistica che parte domenica.