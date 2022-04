Serie A, sarà un primo maggio da big: Milan e Inter al lavoro. Il dato più interessante…

Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva delle partite delle giornate 35, 36 e 37esima giornata

Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva delle partite delle giornate 35, 36 e 37esima giornata. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà un primo maggio di lavoro per le big: Milan e Inter in campo per lo scudetto e la Juventus per assicurarsi un posto in Champions. "Oltre alla curiosità sul primo maggio, il dato più interessante è che nonostante i giochi siano apertissimi per tutti i traguardi - scudetto, posti nelle Coppe europee e salvezza - la contemporaneità fino alla penultima giornata non è praticamente prevista. Le 30 partite delle 3 giornate si giocheranno infatti in 27 slot diversi, con sole sei gare che si disputeranno in simultanea".