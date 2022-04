Serie A, anticipi e posticipi dei prossimi turni: Inter in campo il primo maggio

La Lega ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva delle partite delle giornate 35, 36 e 37

La Lega di Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva della trentacinquesima, della trentaseiesima e della trentasettesima giornata di campionato. L'Inter scenderà in campo domenica primo maggio alle ore 18 sul campo dell'Udinese (Dazn), per poi ospitare a San Siro l'Empoli venerdì 6 maggio alle ore 18:45 (Dazn) e andare in trasferta a Cagliari domenica 15 maggio alle 20:45 (Dazn).