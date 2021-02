Serie A, i risultati delle 15: pari pirotecnico in Atalanta-Torino, sussulto dello Spezia

Due gli anticipi di Serie A in programma alle 15 di questo sabato e appena conclusi. A regalare maggiori emozioni è stata Atalanta-Torino, con i nerazzurri inizialmente in vantaggio per 3-0 (Ilicic, Gosens e Muriel in rete) e poi raggiunti sul 3-3 (Belotti dopo un calcio di rigore sbagliato, Brehmer e Bonazzoli) in extremis. Grande inizio di gara della squadra di Gasperini, che si è addormentata nel finale del primo tempo dando l’opportunità ai granata di riportarsi in partita prima del giro di boa. Grande reazione da parte della squadra di Nicola, che porta a casa un punto importante soprattutto per il morale.

Spezia corsaro contro il Sassuolo

Lo Spezia di Italiano invece ha completato la rimonta sul Sassuolo vincendo per 2-1 grazie alle reti di Erlic e Gyasi dopo il sigillo iniziale di Caputo. Il sussulto trascina momentaneamente i bianconeri al di fuori della zona retrocessione.