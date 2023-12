Finisce in parità all'Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano. I giallorossi chiudono la gara in 9 uomini

Finisce in parità all'Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano. I giallorossi chiudono la gara in 9 uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Al gol del belga nei minuti iniziali, risponde Martinez Quarta. La Roma sale così a 27 punti a due lunghezze dal Milan, Fiorentina a 23 punti.