Una doppietta di Joshua Zirkzee regala il 4° posto al Bologna. La formazione di Thiago Motta batte la Salernitana all’Arechi e vola in zona Champions, in attesa della sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina.

Prima il tap-in sulla respinta corta di Costil, dopo il tiro da fuori di Posch, e poi l’azione personale dopo l’erroraccio di Lovato, che con un retropassaggio lo manda in porta, e davanti a Costil lo salta in dribbling e deposita in rete. Per Zirkzee si tratta della prima doppietta in Serie A.