Arriva la prima sconfitta dopo due vittorie in questo inizio di stagione per l'Hellas Verona. I gialloblu si sono arresi per 3-1 in casa del Sassuolo nel match che questo pomeriggio ha aperto il terzo turno di campionato. Ad aprire le danze è stato l'ex Inter Pinamonti, dopo appena 11 minuti. Nella ripresa prima il pareggio degli ospiti con Ngonge e poi la doppietta di Berardi a regalare tre punti alla squadra di Dionisi.