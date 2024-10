Serie A – Alla sosta comanda il Napoli, ma la favorita resta l’Inter. Le quote

In una prima parte di campionato nella quale diverse ‘big’ sono sembrate ancora in cerca di continuità e di un’identità definita, il Napoli è a oggi la squadra che è stata capace di offrire gli indizi più convincenti in tal senso. L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha rilanciato molti protagonisti dell’annata dello Scudetto, in ombra nella passata stagione. A insidiare i partenopei da vicino, al secondo posto, un’Inter capace di reagire con forza al ko nel derby, ma ancora troppo confusionaria e fragile in fase difensiva. Non lontane dalla vetta anche la Juventus e il Milan, reduci tuttavia da un weekend decisamente amaro. Stando alle previsioni aggiornate dei bookies, a emergere tra le varie pretendenti sono ancora i campioni d’Italia in carica.