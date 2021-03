Repubblica – Adesso torna lo spettro dei play-off. L’autogol in una riga del protocollo

Sulla Serie A torna lo spettro dei play-off. Ora sarà più difficile convincere le squadre ad accettare la procedura stilata a inizio stagione

Sulla Serie A torna lo spettro dei play-off. Secondo quanto riporta Repubblica , dopo i casi di Juve-Napoli, quello più recente di Lazio-Torino , e con i traguardi stagionali che si avvicinano, sarà più difficile convincere le squadre ad accettare fedelmente la procedura stilata a inizio stagione. "E di qui in avanti l’intervento delle Asl potrebbe essere sempre più frequente. Così, con un calendario contingentato, sarebbe inevitabile il default. Che magari farebbe tornare d’attualità parole e concetti che avevamo ormai dimenticato: più che l’algoritmo per assegnare lo scudetto, i mitici play-off".

"Lazio-Torino ha abbattuto l’ultimo argine: con un precedente giurisprudenziale favorevole al Napoli, le decisioni della Asl prevarranno sempre su Figc e Lega. In fondo, era stata la Lega stessa a farsi autogol il 2 ottobre, quando aggiunse al testo del protocollo anche una riga pesante come un macigno: «...salvo eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali». Un portone lasciato aperto al potere delle Asl. In pratica, la regolarità del campionato ora è in mano alla discrezionalità delle autorità sanitarie. Al primo allarme, a ottobre, sarebbe bastato riscrivere il protocollo. Oggi è tardi".