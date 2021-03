Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: zampata salvezza della squadra di Italiano

I bianconeri hanno messo in cascina altri punti importantissimi per l'obiettivo stagionale. Si complica invece il cammino dei sardi

Vince 2-1 lo Spezia di Vincenzo Italiano tra le mura amiche nello scontro diretto salvezza con il Cagliari di Semplici e complica la vita ai sardi. Tre punti fondamentali per i bianconeri, che staccano anche il Benevento, impegnato domani in casa della Juventus. Decisive le reti di Piccoli e Maggiore, inutile invece il gol che ha acceso il match nel finale siglato da Pereiro. Annullato dal VAR un gol a Joao Pedro in pieno recupero per un fuorigioco di Simeone. Grande rammarico per il Cagliari, ancora terzultimo e incapace di staccare ulteriormente il Parma penultimo e sconfitto ieri dal Genoa.